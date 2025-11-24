L'UE approuve l'acquisition d'IPG par Omnicom sans conditions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission européenne a déclaré lundi qu'elle avait approuvé sans condition l'accord de 13,25 milliards de dollars entre Omnicom Group OMC.N et son rival Interpublic Group IPG.N , portant sur l'ensemble des actions.

L'opération , annoncée en décembre dernier, fusionne le troisième acheteur de publicité au monde, Omnicom, avec le quatrième, Interpublic.

Elle donnerait naissance à la plus grande agence de publicité au monde, les acteurs traditionnels cherchant à mieux rivaliser avec les entreprises de la Big Tech dans un contexte d'utilisation accélérée de l'IA.