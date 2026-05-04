L'UE a donné son feu vert pour l'acquisition de ME Kobiernice par EDF et Eurus Energy Europe
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 12:41
L'opération porte principalement sur la création et l'exploitation d'un système de stockage d'énergie par batteries en Pologne.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'activité de la coentreprise dans l'Espace économique européen est négligeable.
L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
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