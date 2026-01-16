 Aller au contenu principal
L'UE a approuvé la création d'une entreprise entre Stonepeak et Repsol
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 12:47

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par Stonepeak Partners et Repsol Renewables, toutes deux américaines.

L'opération concerne principalement la production d'électricité solaire aux États-Unis.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

