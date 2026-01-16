L'UE a approuvé la création d'une entreprise entre Stonepeak et Repsol
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 12:47
L'opération concerne principalement la production d'électricité solaire aux États-Unis.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
