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L'UE a approuvé l'acquisition de BREF Paradise par Sirius et Brookfield
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 14:30

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de BREF Paradise JV par Sirius, toutes deux domiciliées aux îles Caïmans, et Brookfield Corporation, domiciliée au Canada.


L'opération concerne principalement le secteur immobilier aux Bahamas.


La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.


L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

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BROOKFIELD RG-A
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