L'UDR relève ses prévisions d'AFFO pour 2025 en raison d'une forte croissance des loyers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier multifamilial UDR UDR.N a relevé la limite inférieure de ses prévisions annuelles pour les fonds d'exploitation ajustés mercredi, sous l'effet d'une forte croissance des loyers.

UDR, qui exploite plus de 60 000 appartements aux États-Unis, mise sur l'offre limitée de nouveaux logements sur ses marchés pour stimuler la croissance des loyers.

La FPI basée à Highlands Ranch, dans le Colorado, a déclaré un AFFO de 65 cents par action au troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 62 cents par action par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Elle s'attend à ce que l'AFFO pour l'ensemble de l'année se situe entre 2,53 et 2,55 dollars par action, par rapport à ses prévisions antérieures de 2,49 à 2,55 dollars.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 30 septembre s'est élevé à 431,9 millions de dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 429,3 millions de dollars pour le troisième trimestre.