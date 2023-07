- L’Union Bancaire Privée a conclu un accord de distribution avec Securis Investment Partners, une société spécialisée dans le domaine des titres assurantiels (ILS, Insurance-Linked Securities). Ce partenariat permet à la banque suisse de proposer la gamme de solutions de Securis auprès de clients institutionnels et de distributeurs externes à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie.Fondée en 2005 et basée à Londres, Securis se présente comme l’un des leaders mondiaux en matière d’ILS, avec 3,3 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Les ILS sont une classe d’actifs qui permet aux investisseurs d’avoir accès à une prime de risque « assurantielle », et ce en fournissant une couverture en cas de catastrophes naturelles, ou d’origine humaine. « Au travers des ILS, les investisseurs peuvent bénéficier de performances ajustées du risque attractives, avec une faible corrélation aux classes d’actifs plus traditionnelles », explique un communiqué. Les stratégies ILS investissent typiquement dans un ou plusieurs instruments liés aux assurances, les plus connus étant les obligations dites ‘catastrophes’ ou ‘cat bonds’.

Laurence Marchal