L'Ouest américain ravagé par des incendies

TALENT, Oregon/EAGLE POINT, Oregon, 10 septembre (Reuters) - A ttisés par des vents parfois violents, une série d'incendies d'une ampleur inédite ravage les Etats de l'ouest des Etats-Unis, où au moins sept personnes ont trouvé la mort et des milliers de logements ont été détruits, selon un bilan communiqué jeudi par les autorités fédérales et locales. En l'espace de 48 heures, trois personnes sont mortes dans le nord de la Californie dans un incendie provoqué par la foudre tandis que trois autres ont péri dans l'Oregon et qu'un nourrisson d'un an est décédé alors que sa famille tentait d'échapper aux flammes dans l'Etat de Washington, a fait savoir la police. Des trois Etats américains qui bordent l'Océan Pacifique, l'Oregon est celui qui paye actuellement le plus lourd tribut aux incendies qui continuent de se propager en dépit de l'intervention d'environ 3.000 pompiers. "QUITTEZ LES ZONES DE DETROIT ET IDANHA. NOUS N'AURONS PAS LES MOYENS DE VOUS VENIR EN AIDE SI VOUS RESTEZ COINCÉS", ont prévenu les autorités locales. Des vents atteignant 80 km/h ont contribué à propager les flammes sur des dizaines de kilomètres, avalant sur leur passage des centaines de logements, les pompiers ayant décidé de privilégier les évacuations au combat contre le feu. L'intégralité de l'Etat de l'Oregon, d'une étendue représentant près de la moitié de celle de la France, est désormais concernée par les ordres d'évacuation. En Californie, où 28 foyers majeurs sont répertoriés, ce sont 64.000 personnes qui ont reçu l'ordre de quitter leur domicile. (Andrew Hay; version française Nicolas Delame)

