L'organisme de surveillance du réseau électrique américain s'oppose à la vente d'une centrale électrique dans le Maryland, invoquant des problèmes liés à la demande des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Laila Kearney

Un organisme de surveillance du plus grand réseau électrique des États-Unis a exhorté les régulateurs fédéraux à rejeter la vente d'une centrale électrique du Maryland , craignant que l'énergie de la centrale ne soit détournée pour être utilisée par des centres de données à un moment où l'offre d'électricité sur le réseau est en baisse, selon un document réglementaire déposé cette semaine.

L'augmentation de la demande d'électricité des centres de données - existante et prévue - a fait grimper les factures d'électricité sur le réseau régional PJM Interconnection, ce qui a incité la Maison Blanche, les gouverneurs, PJM et d'autres à proposer que les centres de données construisent ou fournissent de l'énergie supplémentaire pour couvrir leur consommation d'électricité.

Monitoring Analytics, LLC, qui agit en tant que contrôleur indépendant du marché de PJM, s'est opposé à la vente de la centrale électrique de Morgantown à TeraWulf Inc, qui opère en tant que mineur de bitcoins et développeur de centres de données, selon un document déposé auprès de la Commission fédérale de régulation de l'énergie mercredi.

TeraWulf a annoncé l'acquisition de Morgantown le mois dernier. La société basée dans le Maryland a déclaré que la centrale électrique avait une capacité de production opérationnelle d'environ 200 mégawatts et qu'elle pourrait être portée à environ 1 000 mégawatts, soit une capacité suffisante pour alimenter environ 750 000 foyers.

L'entreprise n'a pas nommé de client potentiel pour cette électricité et n'a pas donné d'autres détails sur la façon dont la centrale électrique interagirait avec le marché PJM au sens large.

Monitoring Analytics a déclaré que de plus amples informations sur les projets concernant le site de Morgantown et les unités de production devraient être divulguées avant que la vente ne soit approuvée. TeraWulf devrait également s'engager à maintenir l'approvisionnement en électricité de Morgantown sur le marché PJM et à ne pas la retirer pour l'utiliser dans des centres de données, a déclaré l'observateur.

"Il n'est toujours pas clair si l'expansion proposée repose sur la réactivation d'unités mises hors service, la construction d'une génération entièrement nouvelle ou la modification des droits d'interconnexion existants", a déclaré Monitoring Analytics dans son dépôt auprès de la FERC. "Sans ces informations, il est impossible d'évaluer si le projet contribuera effectivement à l'augmentation de l'offre sur le réseau".