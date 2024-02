L'Oréal, X-Fab, Ubisoft...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Bogart

Au quatrième trimestre 2023, Bogart publie un chiffre d'affaires consolidé de 90,1 millions d'euros, en repli limité de 2,9% par rapport au niveau élevé de l'an dernier. À périmètre et changes constants, la croissance est de 1,7%. Le pôle Bogart Fragrances et Cosmétiques a maintenu sur ce trimestre un niveau de chiffre d'affaires comparable à celui élevé de l'an dernier, à 17,7 millions d'euros. Au terme de l'exercice 2023, son chiffre d'affaires s'élève donc à 293,2 millions d'euros contre 291,2 millions d'euros en 2022 (soit une croissance de +0,7%).

Guerbet

Guerbet annonce un chiffre d'affaires 2023 à 785,7 millions d'euros en progression de 4,3% sur un an, de 6,4% à taux de change constant (TCC) et 5,9% à périmètre comparable. Le spécialiste mondial des produits de contraste et des solutions pour l'imagerie médicale salue une performance alimentée "à la fois par une hausse des volumes et des effets prix positifs", soulignant la "vive accélération de la croissance" au 4ème trimestre (+17,9% à TCC), portée par la performance de la zone Amériques, à +39%.

Hermès

Le groupe de luxe publiera ses résultats annuels.

L'Oréal

Le chiffre d'affaires de L'Oréal en 2023 s'élève à 41,18 milliards d'euros, en hausse de 7,6 % en publié. À données comparables, il croît de 11%. Le groupe réalise notamment une croissance solide en Europe : 16 % à données comparables et 13,7% à données publiées. Son résultat d'exploitation augmente de 9,2 % à 8,143 milliards d'euros, et ressort à 19,8 % du chiffre d'affaires, en progression de 30 points de base. Le résultat net part du groupe ressort à 6,184 milliards d'euros, en progression de 8,4%. Le bénéfice net par action à 12,08 euros est en progression de 7,3 %.

Passat

L'expert de la vente assistée par image précisera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Ubisoft

Ubisoft a fait état de ses performances comptant pour son troisième trimestre 2023-2024. Le net bookings, l'équivalent du chiffre d'affaires, s'est élevé à 626,2 millions d'euros, légèrement supérieur à l'objectif d'environ 610 millions d'euros, après 726,9 millions d'euros un an plus tôt à la même période, soit un recul de 13,8%.

Vergnet

Le groupe Vergnet a mis fin au contrat de financement sous forme d'obligations convertibles en actions, conclu fin décembre 2023 avec Delta AM, société d'investissement spécialisée dans la fourniture de financements flexibles liés au capital. Ce contrat d'émission et de souscription d'obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) portait sur un montant maximum de 6 millions d'euros. Cette décision intervient dans le cadre de discussions avec de nouveaux partenaires financiers afin d'accompagner l'activité et les développements du groupe en Asie et au Brésil notamment.

X-Fab

X-Fab a publié ses résultats du quatrième trimestre. Sur cette période, son chiffre d'affaires total ressort à 237,7 millions de dollars, en hausse de 29% par rapport à l'année dernière à la même période et de 2% par rapport au troisième trimestre 2023, se situant ainsi dans la fourchette prévisionnelle de 230 à 245 millions de dollars. Le chiffre d'affaires dans les marchés phares du groupe technologique - à savoir l'automobile, l'industriel et le médical - a contribué à hauteur de 222,5 millions de dollars en hausse de 38%, représentant ainsi 93% du chiffre d'affaires total.