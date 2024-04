L'Oréal: ventes en hausse à plus de 11 milliards d'euros malgré un marché chinois "atone"

( AFP / BERTRAND GUAY )

Le géant français des cosmétiques L'Oréal a annoncé jeudi des ventes en hausse de 8,3% au premier trimestre sur un an, à 11,24 milliards d'euros malgré un recul du chiffre d'affaires en Asie du Nord.

"2024 démarre très bien", estime le directeur général, Nicolas Hieronimus, cité dans le communiqué. Selon lui, "la poursuite de la croissance à deux chiffres en Europe et la vigueur des marchés émergents ont plus que compensé la reprise seulement progressive en Asie du Nord", où les ventes sont en recul de 3,9% à 2,7 milliards d'euros.

Ces ventes sont légèrement supérieures aux attentes des analystes sondés par Bloomberg et Factset, qui tablaient respectivement sur 10,88 et 10,98 milliards d'euros.

"En Chine continentale, où le marché de la beauté est resté atone", selon le communiqué, les ventes de L'Oréal sont en hausse de 6,2%. Le Japon et Hong Kong "bénéficient tous deux de la reprise du tourisme et affichent une croissance à deux chiffres".

Le chiffre d'affaires en Europe progresse de 12,2% à 3,7 milliards d'euros avec des "performances particulièrement remarquables" en Allemagne-Autriche-Suisse, Espagne-Portugal et Royaume-Uni-Irlande. Les ventes en Amérique du Nord sont en hausse de 11,9% à trois milliards d'euros grâce notamment à un nouveau système informatique.

"Les performances exceptionnelles sur les segments dermo-cosmétique et grand public ont contrebalancé les défis à court terme dans le luxe", estime Nicolas Hieronimus.

La division produits grand public (Garnier, Maybelline, L'Oréal Paris, NYX Professional Makeup) passe les quatre milliards de chiffre d'affaires (+9,2%). "Chacune des quatre marques phares enregistre une croissance à deux chiffres", selon le communiqué.

Les ventes de la section beauté dermatologique (La Roche-Posay, Vichy...) font un bond de 19,6%, atteignant deux milliards d'euros. La Roche-Posay reste "le premier contributeur à la croissance", selon L'Oréal.

La division luxe a pâti d'un marché de la beauté "atone" en Asie du Nord. Son chiffre d'affaire atteint 3,8 milliards d'euros (+2,2%) avec une forte croissance en Europe et en Amérique du Nord. Le parfum (Yves Saint Laurent, Valentino, Prada...) reste la catégorie la plus dynamique de la division.

Les ventes de produits professionnels progressent de 8,7% à 1,2 milliard d'euros notamment grâce au nouveau système informatique en Amérique du Nord.

"Dans un contexte toujours marqué par des tensions économiques et géopolitiques nous sommes optimistes quant aux perspectives du marché de la beauté", déclare Nicolas Hieronimus, "et confiants dans notre capacité" à faire mieux que le marché pour réaliser "une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats".