L'Oréal: titre en hausse, l'analyse d'un broker

(CercleFinance.com) - L'Oréal gagne plus de 1% à Paris alors que Stifel a confirmé ce matin sa note d'achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 480 euros.



L'Oréal a réalisé une croissance LFL supérieure aux attentes, de +13,7% au T2, (consensus de 11,7 %) et une performance de marge de 20,7 % supérieure aux attentes (consensus de 20,5 %).



'Nos estimations de chiffre d'affaires et d'EBIT 2023-25E pour L'Oréal restent inchangées après les résultats attendus du 1er semestre', indique l'analyste qui met en avant 'la forte surperformance du chiffre d'affaires dans un marché mondial dynamique de la beauté'.



Selon Stifel, les résultats semestriels soutiennent la valorisation premium de L'Oréal. 'Les investisseurs paient une prime pour des produits de haute qualité', poursuit le broker.







