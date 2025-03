L'Oréal : tente de soulever la résistance des 368E information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 12:45









(CercleFinance.com) - L'Oréal tente de soulever la résistance des 368E (des 24 et 28 janvier puis 10 mars).

Ce niveau coïncide avec la MM200, dont le franchissement libèrerait un potentiel de hausse vers 394E ou 400E (zénith du 30 août 2024).





Valeurs associées L'OREAL 355,5000 EUR Euronext Paris +1,57%