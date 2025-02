L'Oréal signe un accord avec Jacquemus

(AOF) - Le groupe L'Oréal annonce un partenariat beauté exclusif de long terme avec Jacquemus, renforcé d’une prise de participation minoritaire soutenant son développement indépendant. Fondée par Simon Porte Jacquemus, la marque indépendante basée à Paris est "une exploration continue de l’art du récit, de l'enfance du créateur dans le Sud de la France à une multitude d'influences artistiques qui inspirent sa vision créative".

Alors que la croissance de la marque a été portée par une approche digitale disruptive, le public peut également expérimenter l'univers de Jacquemus à travers son expansion en retail.

Cyril Chapuy, directeur général de L'Oréal Luxe, déclare : "Nous sommes ravis d'accueillir Jacquemus et de libérer ensemble son extraordinaire potentiel pour la beauté de luxe. Avec son identité de marque singulière, alimentée par une créativité sensationnelle et une expression, Jacquemus complétera parfaitement le portfolio de marques emblématiques de L'Oréal Luxe et renforcera notre leadership mondial."

- Leader mondial des cosmétiques, doté d’un portefeuille de 37 marques internationales et créé en 1909 ;

- Groupe organisé en 4 branches générant 41,2 Mds€ de ventes : les produits grand public pour 38%, le luxe pour 24%, la beauté dermatologique pour 17% et les produits professionnels ;

- Position internationale puissante, avec des revenus équilibrés entre l'Europe (33%), l'Amérique du nord (26%), l’Asie du nord (25%), l'Amérique latine (7,6%) et le reste du monde ;

- Ambition de surperformance constante du marché mondial et de maintien d’une croissance positive des ventes fondé sur 5 piliers : R&D élevée autour de 800 Ms€, l’innovation contribuant à 15 % des ventes annuelles, sortie de nouveaux produits entre 15 et 20 % par an, positionnement dans les produits « premium », marques mondiales et focus sur l’e-commerce ;

- Capital caractérisé par les positions fortes de la famille Bettancourt Meyers (34,7%) et de Nestlé (20,13 %) , Jean-Paul Agon est le président le conseil d’administration de 16 membres, Nicolas Hieronimus étant directeur général.

Enjeux

- Agilité d’un modèle d’affaires multipolaire combinant recherche & innovation, créativité marketing et fortes dépenses publi-promotionnelles,

- excellence opérationnelle avec une organisation par spécialités technologiques, l’allocation de 2 usines dédiées à la Manufacture du parfum et la refonte des capacités industrielles en soins de la peau aux Etats-Unis, en Asie du nord et en France,

- focus sur le digital (77 % des investissements média),

- innovation visant à faire du groupe le leader de la « Beauty Tech » :

- 3 % des revenus investis en recherche & innovation, et plus de 600 brevets déposés annuellement par 20 centres de recherche,

- prises de participation dans des start-ups avec le fonds BOLD et partenariats avec les GAFAM, Alibaba et Tencent, Verily (vieillissement cutané) ;

- Stratégie environnementale 2030 « L'Oréal pour le futur » :

- 95% des ingrédients des formules biosourcés, 100% des produits éco-conçus, 100% des usines utilisant de l’eau recyclée et réutilisée à 100%,

- contribution de 150 M€ aux actions de solidarité

- en 2023, réduction de 65% vs 2019 des émissions de CO2 par produit fini ;

- Capacité à générer tant une croissance annuelle moyenne des revenus supérieure à 5 % à celle du marché mondial depuis 14 ans et un autofinancement opérationnel élevé (5,6 Mds€) ;

- Bilan très sain, avec 6,6 Mds€ de dette à fin juin face à 29,1 Mds€ de fonds propres.``

Défis

- Evolution à long terme de la participation de 8,7 % dans Sanofi ;

- Attente d’une reprise en 2025 de la croissance des ventes en Chine, en repli depuis fin mars ;

- Retombées et évolution du partenariat stratégique, accompagné d’une prise de participation de 10 % dans Galderma, n° 1 mondial de la dermatologie -produits injectables, soins et médicaments ;

- Après une hausse de 6 % des ventes à fin septembre, objectif 2024 d’une superformance du marché et d’une progression des ventes et du bénéfice ;

- Dividende 2023 de 6,6 € et rachat d’actions de 500 M€ au plus durant le second semestre.