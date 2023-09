Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : revient s'appuyer sur les 400/396E information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 11:07









(CercleFinance.com) - L'Oréal revient s'appuyer sur les 400E, un seuil support qui a été testé quasiment tous les 15 jours depuis le 31 mai dernier.

Le véritable support à préserver demeure 396E et sa cassure libèrerait un potentiel de repli jusque vers 375E puis 372E (plancher du 1er février au 15 mars).





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -1.06%