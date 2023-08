Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : refranchit les 400E, évite la cassure des 396E information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 10:11









(CercleFinance.com) - L'Oréal refranchit les 400E, évitant ainsi d'enfoncer le support des 396,5/397E testé les 31 mai, 8 juin et 22 août.

Le titre se maintient ainsi au sein d'une fourchette 396/427E qui empêche l'émergence d'une tendance depuis la mi-mai.

Plus globalement, la figure pourrait s'apparenter à un triangle baissier en formation depuis le zénith des 442,6E du 21 avril dernier.





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +1.74%