L'Oréal réalise un chiffre d'affaires de 32,80 milliards d'euros sur 9 mois
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 18:21

Le chiffre d'affaires s'élève à 32,80 milliards d'euros sur les neuf premiers mois, en hausse de + 1,2 % en publié.

À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, le chiffre d'affaires progresse de + 3,4 %. La croissance à taux de change constants ressort à + 4,0 %.

La Division des Produits Professionnels enregistre une croissance de + 7,4 % à données comparables et de + 5,3 % à données publiées. La Division Produits Grand Public réalise une croissance de + 3,1 % à données comparables et de + 0,9 % à données publiées.

L'Oréal Luxe affiche une croissance de + 2,2 % à données comparables et de + 0,2 % à données publiées. La Division Beauté Dermatologique enregistre une croissance de + 3,7 % à données comparables et de + 1,5 % à données publiées.

Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal, a déclaré : ' Comme anticipé, la croissance à données comparables a continué d'accélérer trimestre après trimestre pour atteindre + 4,9 % au troisième trimestre. Toutes les Zones géographiques ont progressé : la reprise de nos deux plus grands marchés - les États-Unis et la Chine continentale - s'est poursuivie. Dans un marché solide, l'Europe est restée robuste'.

Valeurs associées

L'OREAL
398,0000 EUR Euronext Paris +0,67%
