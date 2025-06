L'Oréal : pullback sous 356E, cassure des 363E confirmée information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 14:09









(CercleFinance.com) - L'Oréal subit un pullback sous 356E et pèse assez fortement sur le CAC40, bien plus que Stellantis (qui affiche un repli comparable).

L'Oréal avait enfoncé le support des 366E dès jeudi dernier (363,6E soit moins de 1% donc pas de manière décisive) et semble filer maintenant vers un comblement du 'gap' des 345,7E du 17 avril, avec un test possible du plancher majeur des 331E des 7 et 9 avril.





Valeurs associées L'OREAL 352,4500 EUR Euronext Paris -3,43%