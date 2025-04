L'Oréal: mandat à un PSI pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 08:40









(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce avoir confié ce jour un mandat à un prestataire de services d'investissement (PSI) portant sur l'acquisition de ses propres actions, dans le cadre de l'autorisation approuvée par l'AG du géant des cosmétiques du 23 avril 2024.



Ce mandat vise à procéder d'ici au 30 juin prochain à des rachats d'actions L'Oréal pour un montant maximum de 500 millions d'euros et un nombre maximal d'actions à acquérir de deux millions. Les actions ainsi rachetées ont vocation à être annulées.





Valeurs associées L'OREAL 353,4000 EUR Euronext Paris +0,08%