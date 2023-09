Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal: le titre recule, un analyste conseille la vente information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 10:42









(CercleFinance.com) - Le titre L'Oréal cède du terrain mardi matin à la Bourse de Paris, Deutsche Bank s'inquiétant de l'impact du ralentissement de l'économie chinoise sur l'activité du géant français des cosmétiques.



Vers 10h30, l'action perd 1% quand l'indice CAC 40 navigue, lui, autour de l'équilibre.



Au-delà de la décélération de la croissance attendue en Chine sur le moyen terme, l'analyste explique craindre un ralentissement de la division de beauté dermatologique du fait de facteurs démographiques défavorables qui le conduisent à anticiper une croissance 'beaucoup plus modeste' pour la branche.



Dans ces conditions, l'intermédiaire dégrade son conseil à 'vendre' contre 'conserver' jusqu'à présent, avec un objectif de cours abaissé de 385 à 350 euros, tout en reconnaissant que L'Oréal est un groupe 'unique en son genre' capable d'innover et de générer des marges bénéficiaires séduisantes.





