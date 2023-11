Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal: le titre profite d'un conseil de Morgan Stanley information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 12:23









(CercleFinance.com) - Le titre L'Oréal signe l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 mardi à la Bourse de Paris suite à un relèvement de conseil de Morgan Stanley, qui juge le groupe de cosmétiques français bien positionné pour remporter des parts de marché.



Dans une étude consacrée au secteur européen des produits de grande consommation, les analystes de la banque d'affaires américaine indiquent être passés à 'surpondérer' sur la valeur, contre 'pondération en ligne' jusqu'ici, avec un objectif de cours inchangé de 450 euros.



La firme de Wall Street justifie son relèvement par la croissance 'supérieure' enregistrée par le géant français du maquillage, par sa faible exposition aux marques blanches et surtout par sa capacité à gagner des parts de marché.



Au sein d'un marché de la beauté jugé 'très fragmenté', qui voit les plus petits acteurs du secteur lutter pour leur survie, des groupes fortement capitalisés tels que L'Oréal peuvent plus facilement investir dans l'innovation et le marketing, et ainsi accélérer leurs gains de parts de marché, explique Morgan Stanley.



L'action L'Oréal gagne actuellement 0,7% et signe l'une des meilleures performances d'un indice CAC 40 à l'équilibre. Ses gains depuis le début de l'année se montent à plus de 25%.





