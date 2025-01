L'Oreal : le rebond s'enraye vers 341E information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 16:34









(CercleFinance.com) - Dopé initialement par l'explosion du secteur du luxe, L'Oreal voit son rebond s'enrayer vers 341E (+3%) et retombe progressivement vers 332,95E (le 'gap' ouvert ce matin).

Le titre reste globalement ancré dans une tendance baissière qui pourrait conduire le titre à tester le support des 305E de mi-juin puis début novembre 2022.





Valeurs associées L'OREAL 338,90 EUR Euronext Paris +2,85%