L'Oréal : lancement d'un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros

(AOF) - L’Oréal annonce avoir confié un mandat à un prestataire de services d’investissement portant sur l’acquisition de ses propres actions, dans le cadre de l’autorisation approuvée par l’assemblée générale du 23 avril 2024, afin de procéder d’ici au 30 juin 2025 à des rachats d’actions L’Oréal pour un montant maximum de 500 millions d’euros et un nombre maximal d’actions à acquérir de 2 millions.

=/ Points clés /=

- Leader mondial des cosmétiques, doté d’un portefeuille de 37 marques internationales et créé en 1909 ;

- Groupe organisé en 4 branches générant 43,5 Mds€ de ventes : les produits grand public pour 37%, les produits de luxe pour 36%, la beauté dermatologique pour 16% et les produits professionnels pour 11% ;

- Position internationale puissante, avec des revenus équilibrés entre l'Europe (32%), l'Amérique du nord (25%), l’Asie du nord (23%), l'Amérique latine (7%) et le reste du monde ;

- Ambition d’une surperformance constante du marché mondial et d’un maintien d’une croissance positive des ventes, fondée sur 5 piliers : R&D élevée autour de 800 Ms€, l’innovation contribuant à 15 % des ventes annuelles, sortie de nouveaux produits entre 15 et 20 % par an, positionnement dans les produits « premium », marques mondiales et focus sur l’e-commerce ;

- Capital caractérisé par les positions fortes de la famille Bettancourt Meyers -34,73% - et de Nestlé - 20,13%, Jean-Paul Agon présidant le conseil de 16 administrateurs, Nicolas Hieronimus étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité d’un modèle d’affaires multipolaire combinant recherche & innovation, créativité marketing et fortes dépenses publi-promotionnelles :

- excellence opérationnelle avec une organisation par spécialités technologiques, l’allocation de 2 usines dédiées à la Manufacture du parfum et la refonte des capacités industrielles en soins de la peau aux Etats-Unis, Asie du nord et France,

- croissance des ventes dopée par des acquisitions minoritaires ou totales et les partenariats, tel que celui de Galderma, n° 1 mondial de la dermatologie – prise de participation de 10%,,

- focus sur le digital (77 % des investissements média),

- innovation visant à faire du groupe le leader de la « Beauty Tech » :

- 3,1% des revenus investis en recherche & innovation, et plus de 600 brevets déposés annuellement par 20 centres de recherche,

- usage systématique de l’IA dans les capacités marketing et R&I,

- prises de participation dans des start-ups via le fonds BOLD, partenariats avec les GAFAM, Alibaba… et acquisitions ciblées sur le vieillissement cutané (Tencent,Verily…) ;

- Stratégie environnementale 2030 « L'Oréal pour le futur » :

- 95% des ingrédients des formules biosourcés, 100 % des produits éco-conçus, 100% des usines utilisant de l’eau recyclée et réutilisée à 100 %,

- contribution de 150 M€ aux actions de solidarité

- en 2023, réduction de 65% vs 2019 des émissions de CO2 par produit fini ;

- Capacité à générer tant une croissance annuelle moyenne des revenus supérieure à 5% à celle du marché mondial depuis 15 ans et un autofinancement opérationnel élevé : 6,6 Mds€ ;

- Bilan très sain, avec 6,6 Mds€ de dette face à 33,1 Mds€ de capitaux propres.