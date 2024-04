Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client L'Oréal: hausse de 8,3% du CA à 11,24 MdsE au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 18:20









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 11,24 milliards d'euros sur les trois premiers mois, en hausse de + 8,3 % en publié. À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, le chiffre d'affaires progresse de + 9,4 %. La croissance à taux de change constants ressort à + 11,8 %.



La Division des Produits Professionnels enregistre une croissance de + 10,7 % à données comparables et de + 8,7 % à données publiées. La Division des Produits Grand Public réalise une progression de + 11,1 % à données comparables et de + 9,2 % à données publiées.



L'Oréal Luxe progresse de + 1,8 % à données comparables et de + 2,2 % à données publiées. La Division Beauté Dermatologique enregistre une croissance de + 21,9 % à données comparables et de + 19,6 % à données publiées.



La Zone Europe connaît une progression de + 12,6 % à données comparables et de + 12,2 % à données publiées. Le chiffre d'affaires de l'Amérique du Nord progresse de + 12,3 % à données comparables et de + 11,9 % à données publiées. En Asie du Nord, le chiffre d'affaires recule de - 1,1 % à données comparables et de - 3,9 % à données publiées.





