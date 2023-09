L'Oréal : et hop, c'est fait pour Aesop

(Crédits photo : Flickr - L. Grassin )

L'Oréal a bouclé fin août (l'opération avait été annoncée en avril) l'acquisition la plus importante, par son montant, de son histoire plus que centenaire. La nouvelle venue est Aesop, la marque australienne de cosmétiques naturels détenue jusque-là par le groupe brésilien Natura, qui l'a cédée pour une valeur d'entreprise de2,52milliards de dollars (2,3milliards d'euros). Le précédent record remontait à2008 et à la reprise des parfums et cosmétiques Yves Saint Laurent.

Le numéro un mondial de la beauté n'a évidemment aucun mal à financer ce débours, son bilan affichant, au30juin, une dette nette limitée à17% des28milliards de ses fonds propres. L'intégration de la marque australienne, toutefois, ne sera pas totalement neutre pour ses résultats, avaient souligné les dirigeants fin juillet: «La première consolidation d'Aesop aura un effet dilutif de25points debase sur la marge opérationnelle de L'Oréal», de19,5% en2022.

Une nouvelle marque pour la division Luxe

Ce coût ponctuel apparaît marginal face à l'expansion promise à la société australienne par sanouvelle maison mère, au sein desa division Luxe, où elle rejoint Lancôme, Yves Saint Laurent, Armani, Kiehl's, Valentino, etc. Aesop a réalisé en2022 un chiffre d'affaires de537millions dedollars avec seulement 400points de vente sur les continents européen et américain, en Nouvelle-Zélande et en Australie. «Nous sommes impatients d'accueillir Aesop et d'assurer son développement en Chine et dans le travel retail», avait déclaré, en juin, àla presse, Nicolas Hieronimus, ledirecteur général de L'Oréal.

Le groupe compte développer les marchés d'Aesop pour que la nouvelle venue rejoigne son club de «marques milliardaires». Compte tenu d'une valorisation élevée avec un PER supérieur à 30 fois, nous conseillons seulement de conserver la valeur.