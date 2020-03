Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal envisage une succession de son PDG d'ici à l'été 2021, selon Le Monde Reuters • 06/03/2020 à 11:46









L'ORÉAL ENVISAGE UNE SUCCESSION DE SON PDG D'ICI À L'ÉTÉ 2021, SELON LE MONDE PARIS (Reuters) - Le PDG de l'Oréal, Jean-Paul Agon, a indiqué dans un entretien publié vendredi par Le Monde que sa succession interviendrait d'ici à l'été 2021 et que le groupe de cosmétiques donnait la priorité à une candidature interne. "Les statuts de l'entreprise précisent que, pour le directeur général, tout doit être réglé avant d'atteindre ses 65 ans. Or, je fêterai cet anniversaire le 6 juillet 2021. Par conséquent, la passation des pouvoirs se fera vraisemblablement entre l'assemblée générale annuelle, au printemps, et l'été", déclare le dirigeant à la tête de l'Oréal depuis 14 ans. "Le comité de nomination verra plusieurs candidats", ajoute-t-il, précisant que la priorité allait à une candidature interne. Dans la perspective de cette passation de pouvoir, Jean-Paul Agon indique envisager un découplage des fonctions de PDG, en nommant un président du conseil d'administration et un directeur général. Nicolas Hieronimus, propulsé numéro deux de L'Oréal en mai 2017, fait figure de favori dans la course à la direction du leader mondial des cosmétiques. (Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -2.06%