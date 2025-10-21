L'Oréal enregistre une hausse de 4,2% des ventes au T3

L'Oréal OREP.PA a fait état mardi d'une hausse à données comparables de ses ventes au troisième trimestre, qui accélèrent en glissement trimestriel mais ressortent cependant en-deçà des attentes avec la faiblesse de la demande en Amérique du Nord.

Le géant français des cosmétiques, qui fabrique notamment les crèmes CeraVe et les parfums Valentino, a enregistré des ventes de 10,33 milliards d'euros sur les trois mois courant jusqu'à fin septembre, soit une croissance de 4,2% à données comparables.

Le chiffre est cependant inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur +4,9% dans un consensus Visible Alpha cité par Jefferies.

