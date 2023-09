L'Oréal: création d'un Fonds pour l'Urgence Climatique information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 08:40

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce la création d'un 'Fonds pour l'Urgence Climatique', doté de 15 millions d'euros, pour permettre à des organisations partenaires d'accompagner, dans la prévention et la reconstruction, les populations vulnérables aux catastrophes climatiques.



'D'après les estimations, les catastrophes liées au climat ont quintuplé au cours des 50 dernières années. Aujourd'hui, près de trois milliards de personnes vivent dans des zones à risques, et leur nombre pourrait atteindre quatre milliards d'ici à 2050', souligne-t-il.



Les deux premiers bénéficiaires du fonds sont The Solutions Project, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis, et Start Network, une alliance mondiale de plus de 80 ONG qui interviennent en première ligne pour apporter des réponses rapides et efficaces.