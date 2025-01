L'Oréal: collaboration avec IBM dans l'IA générative information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 12:00









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé jeudi avoir signé un accord de collaboration avec L'Oréal , dans le cadre duquel le groupe français aura accès à ses technologies d'intelligence artificielle (IA) générative afin de développer des produits cosmétiques plus durables.



Dans un communiqué, IBM explique que L'Oréal va avoir recours à ses modèles de fondation personnalisés avec l'objectif d'optimiser sa consommation de matières premières et d'énergie, mais aussi de réduire la quantité de déchets générés.



Les outils d'IBM seront déployés ces prochaines années au sein des équipes de recherche et d'innovation de L'Oréal, qui comptent autour de 4000 scientifiques au niveau mondial.



Les consultants d'IBM Consulting seront par ailleurs chargés d'accompagner L'Oréal dans le recalibrage de ses travaux de découverte de nouveaux procédés de formulation.



Pour mémoire, L'Oréal s'est donné comme objectif d'utiliser essentiellement des ingrédients biosourcés ou issus de procédés circulaires dans la fabrication de ses produits d'ici à 2030.





