L'Oréal : chute de -3% vers 372E, malgré de bons résultats information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 09:20









(CercleFinance.com) - L'Oréal chute de -3% vers 372E, malgré de bons résultats et confirme la cassure du support des 392E survenue le 18/10.

Le titre devrait tester incessamment son support de 371E du 2 février au 15 mars, mais risque de poursuivre en direction des 360E (ex-zénith du 2/12/2022)





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -0.79%