L'Oréal-CA +4,2% en comparable au T3, en-deçà des attentes

L'Oréal OREP.PA a fait état mardi d'une hausse à données comparables de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, en accélération par rapport au précédent mais en-deçà des attentes avec la faiblesse de la demande en Amérique du Nord.

Le géant français des cosmétiques, qui fabrique notamment les crèmes CeraVe et les parfums Valentino, a enregistré un chiffre d'affaires de 10,33 milliards d'euros sur les trois mois à fin septembre, soit une croissance de 4,2% à données comparables.

Le résultat est cependant inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur +4,9% dans un consensus Visible Alpha cité par Jefferies.

La croissance corrigée de l'impact du déploiement d’un nouveau système informatique, s’est établie à 4,9%, a indiqué l’entreprise.

L'Oréal, dont les produits vont du mascara Maybelline au soin visage haut de gamme Helena Rubinstein, a vu la croissance de ses ventes ralentir ces derniers trimestres, l'inflation post-pandémie s'étant atténuée en Europe tandis que les consommateurs chinois, inquiets pour l'économie, ont réduit leurs dépenses et privilégié les marques locales.

Le groupe basé à Paris a toutefois indiqué que la croissance avait accéléré dans toutes les divisions, la Chine repassant en territoire positif pour la première fois depuis deux ans, avec une hausse à un chiffre soutenue par la reprise du segment de la beauté de luxe.

Les ventes en Amérique du Nord ont augmenté de 1,4% au cours du trimestre, moins que prévu. Toutefois, le chiffre d’affaires global est resté inférieur à la croissance du marché mondial de la beauté, que les analystes estiment à environ +5%.

"Nous attaquons le dernier trimestre de l'année confiants dans notre capacité à continuer de surperformer le marché mondial de la beauté et à réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et une progression de notre rentabilité", a déclaré le directeur général Nicolas Hieronimus dans un communiqué.

L'Oréal souhaite se concentrer sur l’innovation et les acquisitions afin de stimuler les ventes dans les catégories de beauté à la croissance la plus rapide.

Dimanche, le groupe a annoncé un accord de 4 milliards d'euros avec Kering pour racheter sa division beauté, incluant les droits sur Gucci à l’expiration du contrat de licence actuel avec Coty COTY.N .

Plus tôt cette année, il a acquis la marque de soins premium britannique Medik8 ainsi que la marque américaine de soins capillaires professionnels ColorWow.

(Rédigé par Elena Smirnova et Dominique Patton, édité par Augustin Turpin)