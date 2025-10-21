 Aller au contenu principal
L'Oréal-CA +4,2% en comparable au T3, en-deçà des attentes
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 19:03

(Actualisé tout du long avec détails, contexte, citation du DG)

L'Oréal OREP.PA a fait état mardi d'une hausse à données comparables de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, en accélération par rapport au précédent mais en-deçà des attentes avec la faiblesse de la demande en Amérique du Nord.

Le géant français des cosmétiques, qui fabrique notamment les crèmes CeraVe et les parfums Valentino, a enregistré un chiffre d'affaires de 10,33 milliards d'euros sur les trois mois à fin septembre, soit une croissance de 4,2% à données comparables.

Le résultat est cependant inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur +4,9% dans un consensus Visible Alpha cité par Jefferies.

La croissance corrigée de l'impact du déploiement d’un nouveau système informatique, s’est établie à 4,9%, a indiqué l’entreprise.

L'Oréal, dont les produits vont du mascara Maybelline au soin visage haut de gamme Helena Rubinstein, a vu la croissance de ses ventes ralentir ces derniers trimestres, l'inflation post-pandémie s'étant atténuée en Europe tandis que les consommateurs chinois, inquiets pour l'économie, ont réduit leurs dépenses et privilégié les marques locales.

Le groupe basé à Paris a toutefois indiqué que la croissance avait accéléré dans toutes les divisions, la Chine repassant en territoire positif pour la première fois depuis deux ans, avec une hausse à un chiffre soutenue par la reprise du segment de la beauté de luxe.

Les ventes en Amérique du Nord ont augmenté de 1,4% au cours du trimestre, moins que prévu. Toutefois, le chiffre d’affaires global est resté inférieur à la croissance du marché mondial de la beauté, que les analystes estiment à environ +5%.

"Nous attaquons le dernier trimestre de l'année confiants dans notre capacité à continuer de surperformer le marché mondial de la beauté et à réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et une progression de notre rentabilité", a déclaré le directeur général Nicolas Hieronimus dans un communiqué.

L'Oréal souhaite se concentrer sur l’innovation et les acquisitions afin de stimuler les ventes dans les catégories de beauté à la croissance la plus rapide.

Dimanche, le groupe a annoncé un accord de 4 milliards d'euros avec Kering pour racheter sa division beauté, incluant les droits sur Gucci à l’expiration du contrat de licence actuel avec Coty COTY.N .

Plus tôt cette année, il a acquis la marque de soins premium britannique Medik8 ainsi que la marque américaine de soins capillaires professionnels ColorWow.

(Rédigé par Elena Smirnova et Dominique Patton, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

