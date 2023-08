Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal: acquisition d'Aesop finalisée information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 07:35









(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce avoir finalisé l'acquisition d'Aesop, marque australienne de cosmétiques de luxe pour la peau, les cheveux et le corps, conformément aux conditions annoncées le 3 avril dernier, qui la valorisaient à 2,52 milliards de dollars en valeur d'entreprise.



'Nous sommes convaincus qu'Aesop rejoindra le club des 'marques milliardaires' de L'Oréal Luxe, contribuant ainsi de manière significative à la croissance future de L'Oréal', commente Cyril Chapuy, président de L'Oréal Luxe.



Pour rappel, Aesop est distribuée dans environ 400 points de vente exclusifs en Amérique, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie, avec une présence naissante en Chine. La marque a réalisé des ventes de 537 millions de dollars en 2022.





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +0.23%