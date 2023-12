L'Oréal acquiert le danois Lactobio, spécialisé dans les bactéries

Le géant français des cosmétiques L'Oréal a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition du danois Lactobio, qui lui permettra notamment de développer de nouveaux cosmétiques "à partir de bactéries vivantes".

( AFP / THOMAS SAMSON )

Cette acquisition, dont le montant n'a pas été précisé, "vient consolider 20 ans de recherche avancée sur le microbiome, et permet à L’Oréal d’approfondir sa connaissance des micro-organismes vivant à la surface de la peau et de renforcer son leadership dans ce domaine", est-il précisé dans un communiqué.

L'acquisition de cette entreprise basée à Copenhague, dotée notamment d'un "important portefeuille de brevets", ouvrira "de nouvelles opportunités de développement de solutions cosmétiques sûres et efficaces à partir de bactéries vivantes", souligne le géant du luxe, qui emploie 87.400 personnes dans le monde.

Lactobio, fondée en 2017, a développé notamment une méthode de criblage pour sélectionner "les souches les plus efficaces et les plus sûres", explique L'Oréal.

"L’objectif final est d’apporter à la peau et aux cheveux de nombreux bienfaits inspirés de la nature", précise L'Oréal, qui compte des produits allant du savon Mixa aux parfums Yves Saint Laurent, en passant par de nombreux shampoings et colorations.

"L’expertise du groupe associée aux formulations optimales, à base d'ingrédients vivants, de Lactobio, renforcera et accélérera considérablement notre recherche sur le microbiome dédiée à la beauté", a déclaré Anne Colonna, directrice générale internationale de la recherche avancée chez L'Oréal, afin de "développer une nouvelle génération de cosmétiques".