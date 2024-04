Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client L'Oréal : +6% à 449E, soutient le CAC40 à bout de bras information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - Les bons trimestriels de l'Oréal sont salués par une envolée de +6% à 449E: le titre soutient le CAC40 à bout de bras.

Et l'élan haussier n'est peut-être pas terminé car la tentation va être forte d'aller retester le zénith historiques des 457E des 15/12/2023 puis 6/02 et 15/03/2024







Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +4.25%