L'Oréal : -2%, pullback sous 365E, surveiller 357E information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 16:58









(CercleFinance.com) - L'Oréal recule de -2%, le pullback amorcé sous 394E le 13 mai se poursuit et ramène le cours sous 365E (au contact de la MM50) et risque de se poursuivre en direction des 357E (MM100 et MM200 y convergent).

Le principal support moyen terme demeure 335E (plancher des 7 et 9 avril mais également des 12 et 19 février).





