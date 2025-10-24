L'or et les iPhones donnent un coup de fouet au commerce de détail britannique en septembre

Ventes au détail en volume au Royaume-Uni: +0,5% en septembre contre une baisse prévue de 0,2%

Les ventes en volume du troisième trimestre augmentent de 0,9 % par rapport au trimestre précédent et atteignent leur niveau le plus élevé depuis 2022

Coup de pouce à la croissance du PIB au troisième trimestre

Les ventes d'or en ligne et les nouveaux iPhones stimulent les dépenses

Les économistes voient des vents contraires en raison de l'inflation et d'éventuelles hausses d'impôts

Les ventes au détail britanniques ont augmenté de manière inattendue de 0,5 % en septembre, donnant un coup de pouce à une croissance plus large après un coup de pouce des ventes de technologie - y compris les nouveaux modèles d'iPhone d'Apple AAPL.O - et la demande d'or des bijoutiers en ligne, ont montré les chiffres officiels vendredi.

L'Office for National Statistics a déclaré que la croissance des ventes au troisième trimestre de 0,9 %, contre 0,2 % au deuxième trimestre, était susceptible d'ajouter 0,04 point de pourcentage à la croissance du PIB au troisième trimestre, une bonne nouvelle pour une économie qui devrait ralentir au second semestre.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les ventes au détail baisseraient de 0,2 % en septembre. La livre sterling a progressé par rapport au dollar après la publication de ces données.

Les ventes au détail ont connu une évolution relativement forte au cours de l'été, grâce à un temps exceptionnellement chaud qui a stimulé les ventes de vêtements.

Hannah Finselbach, statisticienne de l'ONS, a déclaré que les ventes des magasins de technologie avaient augmenté de manière significative, tandis que les bijoutiers en ligne ont fait état d'une forte demande d'or.

Le prix de l'or sur les marchés des matières premières a atteint des niveaux record ces dernières semaines.

LES VOLUMES DE VENTE AU DÉTAIL ATTEIGNENT LEUR PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS LE TROISIÈME TRIMESTRE 2022

En septembre, les volumes de vente au détail ont augmenté de 1,5 % par rapport à l'année précédente, alors que les économistes s'attendaient à une hausse de 0,4 %, grâce à la croissance la plus rapide des dépenses en ligne depuis avril 2021. Sur l'ensemble du trimestre, les volumes globaux ont augmenté de 1,0 % pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis trois ans.

L'enquête de consommation la plus ancienne de Grande-Bretagne, réalisée par GfK, a légèrement augmenté pour donner une lecture d'octobre qui était la plus élevée depuis août 2024.

Cependant, de nombreux économistes voient des nuages à l'horizon.

"Dans un contexte de faiblesse de l'emploi, d'inflation élevée et d'augmentation des impôts, nous doutons que le secteur de la vente au détail soit en mesure de maintenir cette vigueur", a déclaré Alex Kerr, économiste britannique chez Capital Economics.

Dans l'ensemble, les dépenses de consommation ont été modérées en raison d'un taux d'épargne élevé, ce qui, selon les économistes, pourrait refléter la hausse de l'inflation en 2022, un affaiblissement plus récent du marché de l'emploi et les inquiétudes concernant les augmentations d'impôts prévues dans le budget de novembre .

L'inflation des prix à la consommation s'est maintenue à 3,8 % pendant trois mois, soit près du double de l'objectif de la Banque d'Angleterre, tandis que la croissance des salaires ralentit et que la ministre des finances, Rachel Reeves, devrait annoncer au moins 20 milliards de livres (27 milliards de dollars) d'augmentations d'impôts ou de réductions des dépenses.

Les mises à jour des principaux détaillants ont été mitigées.

Tesco TSCO.L , le plus grand distributeur alimentaire, a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et a déclaré qu'il misait sur un bon Noël. Cependant, la chaîne de restauration rapide Greggs GRG.L a fait état d'un nouveau ralentissement de la croissance des ventes et le discounter B&M BMEB.L a mis en garde sur ses bénéfices à deux reprises en moins de trois semaines.

Le distributeur de technologie en ligne Shopify a déclaré que son enquête montrait que les acheteurs britanniques prévoyaient de dépenser en moyenne 181 livres pour des produits saisonniers tels que les calendriers de l'Avent et les décorations de Noël, contre 159 livres l'année dernière.

(1 $ = 0,7451 livre)