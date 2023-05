Depuis le début de l'année, le prix de l'once d'or dépasse régulièrement la barre symbolique des 2 000 dollars. Si un tel pic a déjà été atteint – notamment en août 2020 où l'once s'était négociée à 2.075,47 dollars - le phénomène actuel semble s'installer dans la durée, à l'heure où divers événements mondiaux provoquent des tumultes géopolitiques et économiques...

L’or en passe de battre un record-iStock-VladK213

Une synergie de facteurs favorisant la hausse de l'once d'or

Le métal jaune n'a jamais autant mérité son étiquette de « valeur refuge » ... De tout temps, transformé en bijoux, monnaie, lingots, il a représenté une sécurité matérielle lorsque la conjoncture chahutait les autres types d'investissements. Or, le contexte actuel réunit les principaux facteurs qui influencent habituellement le cours de l'or, à savoir : La crise géopolitique : dès le 10 mars 2022, soit quelques semaines après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'once d'or dépassait les 2 000 dollars à la Bourse de Londres,

Le fort contexte inflationniste : l'or représente, aux yeux des investisseurs, une protection contre l'inflation et la dévaluation des monnaies.... En effet, alors que la valeur des devises fluctue, celle de l'or conserve beaucoup plus de stabilité. Cela le rend plus attrayant car moins risqué, notamment, que les emprunts américains, Les taux d'intérêt : s'ils sont en hausse, l'or a tendance à baisser aussi, car le rendement des obligations d'Etat devient plus rémunérateurs. A l'inverse, lorsque les taux baissent, le « delta » entre les actifs financiers et l'or se resserre.

Le taux d'intérêt directeur qui a le plus de poids est celui fixé par la banque centrale américaine (Fed). Or il se trouve que le ralentissement du marché de l'emploi américain, conduit depuis quelques semaines la Fed à freiner la hausse de ses taux. La loi de l'offre et la demande : l'actuelle instabilité des marchés financiers a généré un regain d'intérêt pour le métal précieux, notamment de la part de la joaillerie (plus de la moitié de la demande mondiale d'or provient de ce secteur, en Chine, en Inde et aux États-Unis), et des applications industrielles (des d'appareils électroniques, médicaux, etc. qui représentent 12 % de la demande mondiale). Effet immédiat d'une demande qui s'accroît : un prix qui flambe !

Les réserves constituées par les banques centrales : tout comme les investisseurs, les États augmentent leurs réserves d'or en temps de crise, à l'instar de la France, les Etats-Unis l'Allemagne, l'Italie, la Grèce ou encore le Portugal. Même effet levier : lorsqu'ils en achètent en plus grande quantité qu'ils n'en vendent, ils contribuent à faire monter son prix.

Comment est fixé le cours de l'or ?

La « cotation continue » de l'or est opérée par le London Bullion Market Association Gold Price (LBMA), toutes les 15 minutes. Par ailleurs, son cours est mis à jour quotidiennement, lors de 2 « fixing » (procédures de cotation) déterminés par la confrontation de l'offre et de la demande, et conditionnant le prix au kilo et au gramme.