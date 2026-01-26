L'or dépasse les 5 000 dollars, le yen s'envole sur fond de risque d'intervention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le yen s'envole après deux poussées de hausse vendredi

Les craintes d'intervention se multiplient alors que Takaichi promet d'agir contre les transactions spéculatives

Les métaux précieux continuent de s'envoler grâce aux flux de sécurité et à la faiblesse du dollar

Les investisseurs attendent la réunion de la Fed plus tard dans la semaine

(Mises à jour tout au long de la semaine) par Amanda Cooper

or a dépassé les 5 000 dollars l'once pour la première fois lundi, alors qu'une série de tensions géopolitiques pèse sur le dollar, tandis que les investisseurs restent sur le qui-vive quant à un éventuel achat officiel du yen après une série de fortes hausses de la monnaie japonaise.

Le yen JPY= a augmenté de 1,5% en Europe, laissant le dollar à son plus bas niveau depuis la mi-novembre à 153,405 yens, après que les fortes hausses de la monnaie japonaise vendredi aient déclenché des spéculations sur une intervention potentielle. La Réserve fédérale de New York a procédé à des vérifications de taux vendredi, ont déclaré des sources à Reuters, ce qui augmente les chances d'une

intervention conjointe des États-Unis et du Japon - la première en 15 ans - pour stopper la chute de la monnaie japonaise.

"La tendance du marché est de vendre le yen à découvert, mais la possibilité d'une coordination signifie qu'il ne s'agit plus d'un pari à sens unique", a déclaré Prashant Newnaha, stratège principal en matière de taux chez TD Securities à Singapour.

Le yen est soumis à une pression constante depuis que Sanae Takaichi a pris ses fonctions de Première ministre du Japon en octobre.

Ses promesses de campagne d'augmenter les dépenses et de réduire les impôts avant les élections anticipées du 8 février ont renforcé les craintes que les finances déjà tendues du Japon ne deviennent encore moins gérables, ce qui a poussé les rendements des obligations d'État à des niveaux record, alors même que la Banque du Japon augmente lentement ses taux d'intérêt pour s'attaquer à l'inflation.

Avec le renforcement du yen, le Nikkei .N225 a chuté de 1,75%.

Les autres marchés boursiers ont été plus stables. Le STOXX 600 .STOXX européen est resté stable, tandis que les contrats à terme du S&P 500 EScv1 ont baissé de 0,1 %, alors que les traders comptent les jours avant une série de résultats de grandes entreprises technologiques et une réunion de politique de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine.

Le président américain Donald Trump a apporté un soulagement temporaire aux marchés la semaine dernière lorsqu'il a semblé revenir sur ses menaces d'imposer des droits de douane aux alliés européens, à moins qu'ils ne le laissent s'emparer du Groenland.

Cependant, avec la perspective de nouvelles sanctions visant l'Iran qui se profilent, l'anxiété des investisseurs à l'égard de la géopolitique ne s'est pas relâchée.

Le dollar ayant atteint son plus bas niveau par rapport à un panier de devises majeures depuis quatre mois =USD et la volatilité s'étant accrue, l'or a attiré une nouvelle vague de capitaux, atteignant un nouveau record dans ce qui a été un rallye foudroyant au cours des six derniers mois.

"L'or a clairement une histoire assez convaincante, en termes de diversification des réserves des banques centrales, que l'on pourrait penser renforcée par toutes ces discussions sur l'intervention et les événements aux États-Unis plus généralement", a déclaré Chris Scicluna, économiste chez Daiwa Capital Markets.

"Si les autorités américaines sont réellement désireuses d'affaiblir leur monnaie, non seulement par rapport au yen, mais aussi par rapport à d'autres monnaies asiatiques, alors que le thème plus large de la diversification des portefeuilles par rapport aux États-Unis est également susceptible de jouer un rôle, je pense que c'est très important", a-t-il déclaré à propos de l'implication possible des États-Unis sur le marché des devises.

L'or était en hausse de 2,5 % à 5 089 dollars l'once, portant ses gains en janvier à plus de 17 %, tandis que l'argent a augmenté de 6,2 % à 109,35 dollars l'once, soit une hausse de plus de 50 % ce mois-ci.

LES DISCUSSIONS SUR L'INTERVENTION MAINTIENNENT LE YEN À UN NIVEAU ÉLEVÉ

Les principales autorités japonaises ont déclaré lundi qu'elles étaient en étroite coordination avec les États-Unis sur le marché des changes, laissant les traders sur le qui-vive à la perspective d'une intervention qui pourrait intervenir à tout moment.

Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo, a déclaré que l'avertissement de type contrôle des taux pourrait aider à réinitialiser le positionnement et rappeler au marché qu'il y a une ligne près de 159-160.

"Avec un dollar qui commence à s'affaiblir, c'est en fait une fenêtre plus dégagée pour le Japon de s'appuyer sur la faiblesse du yen. L'intervention fonctionne mieux lorsqu'elle suit la tendance générale du dollar, et non lorsqu'elle la combat."

Les données du marché monétaire de la BOJ publiées lundi suggèrent qu'il n'y avait pas eu d'intervention vendredi.

Le yen s'est redressé sur tous les fronts lundi, s'éloignant de ses plus bas records contre l'euro et le franc suisse et de ses plus bas de plusieurs décennies contre la livre sterling.

L'euro EUR= était en hausse de 0,2 % à 1,185 $, à quelques encablures des sommets atteints en septembre depuis 4 ans et demi.

Cette semaine, les investisseurs se concentreront également sur la Réserve fédérale , qui devrait maintenir ses taux lors de la première réunion depuis l'enquête criminelle de l'administration Trump sur le président Jerome Powell , dont le mandat se termine en mai.

Les prix du pétrole, quant à eux, ont légèrement augmenté lundi, après avoir progressé d'environ 3 % vendredi, les traders s'inquiétant de l'impact sur l'offre mondiale d'éventuelles sanctions américaines sur les expéditions de pétrole iranien, tandis qu'un front froid aux États-Unis a frappé la production dans le bassin de schiste clé.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse de 0,15 % à 65,98 dollars le baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate américain CLc1 était en hausse de 0,1 % à 61,13 dollars le baril.