L'optimisme des investisseurs individuels progresse - AAII

Le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones sont tous dans le rouge; le Nasdaq est le plus en baisse

Le secteur technologique est le plus perdant parmi les secteurs du S&P; le secteur de la santé est en tête des gains

STOXX en baisse de 0,6 %

Hausse du dollar; baisse de l'or, du brut et du bitcoin

Les rendements du Trésor américain à 10 ans atteignent 4,19 %

L'OPTIMISME DES INVESTISSEURS INDIVIDUELS S'ACCROÎT - AAII

L'optimisme des investisseurs individuels quant aux perspectives à court terme des actions américaines a augmenté dans le dernier sondage de l'American Association of Individual Investors (AAII) Sentiment Survey, tandis que le pessimisme et le sentiment neutre ont tous deux diminué.

L'AAII a indiqué que le sentiment haussier, ou les attentes d'une augmentation des prix des actions au cours des six prochains mois, a augmenté de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 44,6 %. Le sentiment haussier est supérieur à sa moyenne historique de 37,5 % pour la deuxième fois en cinq semaines.

Le sentiment baissier, ou les attentes de baisse des prix des actions au cours des six prochains mois, a diminué de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 30,6 %. Il est inférieur à sa moyenne historique de 31,0 % pour la deuxième fois en 46 semaines.

Le sentiment neutre, ou les attentes selon lesquelles les prix des actions resteront essentiellement inchangés au cours des six prochains mois, a perdu 0,1 point de pourcentage pour s'établir à 24,8 %. Il est inférieur à sa moyenne historique de 31,5 % pour la 73e fois en 75 semaines.

Avec ces changements, l'écart haussier-baissier a augmenté de 0,5 point de pourcentage pour atteindre +14,0 %, son niveau le plus élevé depuis le 23 janvier. Il est supérieur à sa moyenne historique de 6,5 % pour la sixième fois en 45 semaines.

Dans la question spéciale de cette semaine, l'AAII a demandé à ses membres comment ils pensaient que le consommateur moyen se portait par rapport à l'année précédente.

À cette question, 56,5 % ont répondu "moins bien", 24,8 % ont répondu "à peu près pareil", 16,2 % ont répondu "mieux" et 2,2 % n'étaient pas sûrs ou n'avaient pas d'opinion.

(Karen Brettell)

