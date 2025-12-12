 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'optimisme des investisseurs individuels progresse - AAII
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 17:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un blog)

*

Le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones sont tous dans le rouge; le Nasdaq est le plus en baisse

*

Le secteur technologique est le plus perdant parmi les secteurs du S&P; le secteur de la santé est en tête des gains

*

STOXX en baisse de 0,6 %

*

Hausse du dollar; baisse de l'or, du brut et du bitcoin

*

Les rendements du Trésor américain à 10 ans atteignent 4,19 %

12 décembre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante: .

L'OPTIMISME DES INVESTISSEURS INDIVIDUELS S'ACCROÎT - AAII

L'optimisme des investisseurs individuels quant aux perspectives à court terme des actions américaines a augmenté dans le dernier sondage de l'American Association of Individual Investors (AAII) Sentiment Survey, tandis que le pessimisme et le sentiment neutre ont tous deux diminué.

L'AAII a indiqué que le sentiment haussier, ou les attentes d'une augmentation des prix des actions au cours des six prochains mois, a augmenté de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 44,6 %. Le sentiment haussier est supérieur à sa moyenne historique de 37,5 % pour la deuxième fois en cinq semaines.

Le sentiment baissier, ou les attentes de baisse des prix des actions au cours des six prochains mois, a diminué de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 30,6 %. Il est inférieur à sa moyenne historique de 31,0 % pour la deuxième fois en 46 semaines.

Le sentiment neutre, ou les attentes selon lesquelles les prix des actions resteront essentiellement inchangés au cours des six prochains mois, a perdu 0,1 point de pourcentage pour s'établir à 24,8 %. Il est inférieur à sa moyenne historique de 31,5 % pour la 73e fois en 75 semaines.

Avec ces changements, l'écart haussier-baissier a augmenté de 0,5 point de pourcentage pour atteindre +14,0 %, son niveau le plus élevé depuis le 23 janvier. Il est supérieur à sa moyenne historique de 6,5 % pour la sixième fois en 45 semaines.

Dans la question spéciale de cette semaine, l'AAII a demandé à ses membres comment ils pensaient que le consommateur moyen se portait par rapport à l'année précédente.

À cette question, 56,5 % ont répondu "moins bien", 24,8 % ont répondu "à peu près pareil", 16,2 % ont répondu "mieux" et 2,2 % n'étaient pas sûrs ou n'avaient pas d'opinion.

(Karen Brettell)

*****

PRÉCÉDENTS ARTICLES SUR LES MARCHÉS EN DIRECT LES ACTIONS SONT MITIGÉES ALORS QUE BROADCOM GÂCHE LA FÊTE DE L'IA CLIQUEZ ICI GOLDMAN AFFIRME QUE LES MÉGA-CAPITALISATIONS TECHNOLOGIQUES SERONT À L'ORIGINE DE PRÈS DE LA MOITIÉ DE LA CROISSANCE DU BÉNÉFICE PAR ACTION DU S&P 500 EN 2026 CLIQUEZ ICI LES OBLIGATIONS D'ÉTAT BRITANNIQUES SERONT LES PLUS PERFORMANTES EN 2026, SELON BCA RESEARCH CLIQUEZ ICI L'IA SUCCOMBE À LA GRAVITÉ EN DÉCEMBRE CLIQUEZ ICI SELON JEFFERIES, LES VALEURS HÔTELIÈRES SURPASSERONT LE SECTEUR DE LA CONSOMMATION EN 2026 CLIQUEZ ICI DÉMARRAGE EN TROMBE CLIQUEZ ICI L'EUROPE AVANT LA CLOCHE: RETOUR À DES NIVEAUX RECORDS CLIQUEZ ICI LE CUIVRE DÉPASSE L'ARGENT POUR S'EMPARER DE L'OR CLIQUEZ ICI

Dividendes

Valeurs associées

BROADCOM
362,3650 USD NASDAQ -10,83%
CAC 40
8 068,62 Pts Euronext Paris -0,21%
CUIVRE (COPPER GRADE)
11 740,00 USD LME +0,82%
DAX
24 211,3700 Pts XETRA -0,34%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 402,26 Pts Index Ex -0,62%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
NASDAQ Composite
23 135,79 Pts Index Ex -1,94%
S&P 500 INDEX
6 809,99 Pts CBOE -1,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank