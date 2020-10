Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'opposante Tsikhanouskaïa recherchée par la Biélorussie Reuters • 16/10/2020 à 10:06









MOSCOU, 16 octobre (Reuters) - Minsk a placé l'opposante biélorusse Svetlana Tsikhanouskaïa sur sa liste de personnes recherchées pour avoir prétendument lancé des appels à l'insurrection, a déclaré vendredi l'agence de presse RIA, citant le ministère russe de l'Intérieur. Svetlana Tsikhanouskaïa, qui a fui vers la Lituanie voisine peu après l'élection présidentielle contestée du 9 août dernier, a depuis rencontré des dirigeants politiques européens et appelé le président Alexandre Loukachenko à quitter le pouvoir. L'opposante a également été placée sur la liste des personnes recherchées par la Russie par ricochet, les deux pays faisant partie du même bloc régional, a précisé le ministère russe de l'Intérieur. (Anton Kolodyazhnyy, version française Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)

