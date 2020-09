Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'opposante Maria Kolesnikova arrêtée à la frontière ukrainienne Reuters • 08/09/2020 à 09:52









(Actualisé avec douanes des deux pays) 8 septembre (Reuters) - L'opposante biélorusse Maria Kolesnikova, qui a disparu lundi à Minsk, a été arrêtée mardi matin à la frontière ukrainienne, a confirmé à Reuters un membre du service des douanes biélorusses. Des informations contradictoires, dont certaines la disaient en Ukraine, ont circulé dans la matinée, mais les douaniers des deux pays ont confirmé son arrestation. Côté ukrainien, ils ajoutent que deux autres opposants ont bien franchi la frontière. Maria Kolesnikova a été enlevée lundi par des hommes masqués dans le centre de Minsk et deux autres représentants de l'opposition ont disparu par la suite, selon leurs partisans. "Kolesnikova est maintenant en détention. Je ne peux pas dire exactement où elle se trouve, mais elle a été arrêtée (...) en raison des circonstances dans lesquelles ils (le groupe) ont quitté le territoire biélorusse", a déclaré à Reuters Anton Bitchkovski, au nom des douanes biélorusses. Selon l'agence de presse officielle Belta, elle s'est rendue en voiture à la frontière avec les deux autres militants et le conducteur a accéléré lorsqu'un garde-frontière a tenté de s'interposer. "Kolesnikova était à l'extérieur du véhicule. En fait, elle en a été extraite et il (le véhicule) a continué vers le côté ukrainien", ajoute l'agence, citant les douanes. Dimanche, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Minsk pour réclamer le départ d'Alexandre Loukachenko, près d'un mois après sa réélection contestée. (Maria Kiselyova, Vladimir Soldatkin et Alexander Marrow à Moscow avec Pavel Polityuk à Kiev, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

