L'opérateur ferroviaire CSX progresse après avoir dépassé les estimations de résultats trimestriels

16 octobre - ** Les actions de l'opérateur ferroviaire CSX CSX.O augmentent de 2,8 % à 37 $ après la cloche

** CSX annonce un bénéfice par action ajusté de 44 cents pour le 3e trimestre, dépassant les estimations des analystes de 42 cents, selon les données compilées par LSEG

** Revenus de 3,59 milliards de dollars au troisième trimestre, en baisse de 1%, mais légèrement supérieurs à l'estimation de 3,58 milliards de dollars

** CSX a augmenté de 11,5 % depuis le début de l'année