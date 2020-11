Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Opep+ pourrait prolonger ses réductions de production, dit Alger Reuters • 11/11/2020 à 14:30









LONDRES, 11 novembre (Reuters) - L'Opep+ pourrait prolonger ses réductions de production en 2021 ou les amplifier si l'évolution des marchés le nécessite, a déclaré mercredi le ministre algérien de l'Energie. Les Etats membres de groupe informel - constitué par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés, dont la Russie - sont pour l'instant censés ramener en janvier la réduction de leur production de brut à environ deux millions de barils par jour (bpj), contre 7,7 millions actuellement. "Je peux vous assurer que l'Opep reste déterminée à prendre les mesures qui conviennent, en coopération avec ses partenaires de la Déclaration de coopération, d'une manière proactive et efficace", a déclaré Abdelmadjid Attar. "Cela inclut la possibilité d'une prolongation des ajustements de production en 2021, tout comme l'amplification de ces ajustements, si les conditions de marché le nécessitent", a-t-il ajouté. (Marc Angrand)

