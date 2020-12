Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Onu condamne une attaque "barbare" au Niger Reuters • 14/12/2020 à 20:19









NEW YORK, 14 décembre (Reuters) - Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a condamné lundi l'attaque "barbare" qui a fait au moins 27 morts samedi lors d'une journée électorale au Niger. Des hommes armés affiliés au groupe djihadiste Boko Haram ont tué au moins 27 personnes et incendié 800 maisons dans le village de Toumour, dans la région de Diffa (sud-est), a rapporté un responsable local cité par l'Agence France-Presse. "Le secrétaire général regrette que cette attaque barbare ait perturbé le déroulement pacifique des élections municipales et régionales", a déclaré Antonio Guterres dans un communiqué. (Michelle Nichols, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.