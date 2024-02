L’once d’or sous la pression des taux

(AOF) - L'or fait partie des actifs qui ont mal vécu l'annonce d'une inflation plus forte qu'escompté aux Etats-Unis en janvier. L'once de métal jaune perd 1,2% à 2008,50 dollars. L'inflation core, mesure excluant l'énergie et l'alimentation, s'est élevée à 3,9% en rythme annuel, à comparer avec 3,7% de consensus et 3,9% en décembre. L’once est pénalisée par la baisse du rendement du 10 ans américain dans le sillage des chiffres de l’inflation. Il s’adjuge plus de 8 points de base à 4,27%.

Des rendements plus élevés augmentent en effet le coût d'opportunité de détenir de l'or, qui n'offre aucune rémunération.