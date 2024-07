L'once d'or retrouve un peu de couleur

(AOF) - L'once d'or a retrouvé de la vigueur hier à la faveur de statistiques économiques américaines défavorables. Elle évolue aujourd'hui à un peu plus de 2358 dollars. Mercredi, les investisseurs ont pris connaissance de créations d'emplois inférieures au consensus dans le secteur privé et le repli inattendu de l'indice des directeurs d'achat de l'Institute of Supply Management pour le secteur non manufacturier. Ces statistiques ont provoqué un repli des taux longs.

Des rendements plus faibles réduisent le coût d'opportunité lié à la détention de l'or, qui n'offre aucune rémunération, soutenant les cours.