L'once d'or poursuit sa course aux records

(AOF) - Le métal précieux progresse de 1,11% à 3033,99 dollars après avoir inscrit un nouveau plus haut à 3038 dollar. L'once d'or, à l'instar du pétrole, bénéficie du regain de tension au Proche-Orient. Israël a effectué d'importants bombardements sur la bande de Gaza. " L'armée israélienne a annoncé qu'elle poursuivrait ses bombardements aussi longtemps que nécessaire et que ses opérations ne se limiteraient plus à des raids aériens, laissant entrevoir une reprise des assauts terrestres ", rapporte Reuters.