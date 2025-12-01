L'OMS soutient l'utilisation des thérapies GLP-1 pour traiter l'obésité, mais prévient que l'accès restera limité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'experts) par Mrinalika Roy et Jennifer Rigby

L'Organisation mondiale de la santé a publié lundi sa première directive sur l'utilisation des thérapies GLP-1 pour l'obésité, les recommandant sous conditions dans le cadre d'un traitement à long terme de la maladie, qui affecte plus d'un milliard de personnes dans le monde, selon l'agence.

Reuters a d'abord rapporté que l'OMS était susceptible de prendre cette mesure au début de l'année.

Ces recommandations interviennent alors que la demande de médicaments connus sous le nom d'agonistes du GLP-1 a explosé dans le monde entier et que les gouvernements s'interrogent sur la manière d'inclure ces thérapies à succès dans les systèmes de santé publique.

La première recommandation conditionnelle préconise l'utilisation des médicaments GLP-1 par les adultes, à l'exception des femmes enceintes, pour le traitement à long terme de l'obésité, tandis que la seconde suggère de les associer à un régime alimentaire sain et à l'activité physique.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que cette décision "reconnaît que l'obésité est une maladie chronique qui peut être traitée par des soins complets et à vie", mais il a averti que les médicaments seuls ne résoudront pas cette crise sanitaire mondiale.

Le Dr Marie Spreckley, de l'université de Cambridge, a déclaré que les recommandations étaient "à juste titre classées comme conditionnelles", soulignant les incertitudes liées à l'utilisation à long terme de doses plus élevées, à l'accessibilité financière et à la capacité des systèmes de santé.

Les responsables de l'OMS ont souligné que l'accès était désormais le plus grand défi à relever. Même en cas d'expansion rapide de la production, les thérapies GLP-1 devraient atteindre moins de 10 % des personnes qui pourraient en bénéficier d'ici 2030.

"Notre plus grande préoccupation est l'accès équitable, car sans une action concertée, ces médicaments pourraient contribuer à creuser le fossé entre les riches et les pauvres, à la fois entre les pays et à l'intérieur de ceux-ci", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Cette dernière mesure fait suite à la décision prise par l'agence en septembre d'ajouter le semaglutide et le tirzepatide, principes actifs d'Ozempic de Novo Nordisk

NOVOb.CO et de Mounjaro d'Eli Lilly LLY.N , à sa liste de médicaments essentiels pour la prise en charge du diabète de type 2 dans les groupes à haut risque, mais n'a pas ajouté ces médicaments à la liste pour l'obésité.

Les représentants de l'OMS ont souligné la nécessité d'accroître la production, d'améliorer l'accessibilité financière et de créer des mécanismes d'approvisionnement tels que les achats groupés qui ont fonctionné dans des programmes de santé à grande échelle comme le VIH, afin d'assurer un accès équitable aux GLP-1.

Les dernières lignes directrices s'appliquent aux adultes dont l'indice de masse corporelle est égal ou supérieur à 30 et les recommandations portent sur trois agents: le semaglutide, le tirzepatide et un médicament plus ancien de la même classe appelé liraglutide.

L'OMS travaillera avec les gouvernements et les parties prenantes en 2026 pour aider à donner la priorité à l'accès aux personnes qui en ont le plus besoin, car le bilan économique de l'obésité devrait atteindre 3 000 milliards de dollars par an d'ici à 2030.