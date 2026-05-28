L'OMS identifie des traitements et des vaccins contre Ebola qui doivent être testés dans le cadre d'essais cliniques alors que l'épidémie fait rage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture des paragraphes 1 et 2 ainsi que du titre, et ajout de la déclaration de Regeneron au paragraphe 5)

L'Organisation mondiale de la santé a recommandé de donner la priorité à trois traitements expérimentaux contre la souche Bundibugyo du virus Ebola, notamment le MBP134 de Mapp Biopharmaceutical, le maftivimab de Regeneron REGN.O et le remdesivir, un antiviral de Gilead Sciences GILD.O .

L'OMS a déclaré jeudi que ces médicaments et d'autres candidats-vaccins devaient être évalués dans le cadre d'essais cliniques afin de générer des données sur leur utilisation. L'agence et des experts externesont travaillé àl'identification de plusieurs candidats .

Cette initiative intervient alors qu'une épidémie se poursuit en République démocratique du Congo, des cas ayant également été signalés en Ouganda.

Il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement approuvé spécifiquement contre la maladie causée par le virus Bundibugyo, a précisé l'OMS .

Des stocks de maftivimab sont déjà disponibles sur le terrain en RDC, au cas où l'OMS souhaiterait l'utiliser pour un traitement immédiat ou comme composante supplémentaire d'une étude, a déclaré Regeneron dans un communiqué.

En matière de prévention, l'antiviral oral expérimental obeldesivir de Gilead a été mis en avant comme une priorité pour une utilisation post-exposition chez les contacts de cas confirmés, bien que son efficacité dépende d'un traçage rigoureux des contacts.

Parmi les vaccins, un candidat à dose unique connu sous le nom de rVSV Bundibugyo, développé par l'Initiative internationale pour un vaccin contre le sida, a été considéré comme le plus prometteur.

Toutefois, il est peu probable qu’il soit prêt pour les essais avant sept à neuf mois, a indiqué l’agence.

Un autre candidat, le ChAdOx1 Bundibugyo, développé par l'université d'Oxford et le Serum Institute of India, pourrait être disponible pour des essais d'ici deux à trois mois, bien que des données supplémentaires issues d'études sur les animaux soient encore nécessaires.

L'OMS a également examiné l'utilisation potentielle de l'Ervebo de Merck MRK.N , le seul vaccin contre Ebola homologué, mais a déclaré qu'il ne devrait pas être déployé en dehors des contextes de recherche, car les preuves de protection contre le virus Bundibugyo restent limitées et non concluantes.

Les conseillers de l'OMS ont également recommandé d'évaluer un traitement combiné associant un anticorps monoclonal et le remdesivir.

L'agence a déclaré qu'elle travaillait avec les autorités du Congo et de l'Ouganda, ainsi qu'avec des partenaires tels que le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), pour concevoir et mettre en œuvre des essais cliniques dans le respect de normes éthiques strictes.