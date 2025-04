L'OMC révise fortement à la baisse ses prévisions de commerce mondiale

(AOF) - L’Organisation mondiale du commerce a drastiquement révisé à la baisse sa prévision de commerce mondial des marchandises en volume. Pour l’année 2025, elle table désormais sur une contraction de 0,2 % dans les conditions actuelles, alors qu’en octobre dernier, elle visait une croissance de 3 %. Si les conditions venaient à se dégrader davantage, avec notamment l’application de droits de douanes réciproques ou une propagation plus large des incertitudes, le repli pourrait atteindre 1,5 %.

Dans le détail, l'Amérique du Nord serait parmi les zones géographiques les plus touchées, avec des exportations en baisse de 12,6 %, tandis que les importations reculeraient de 9,6 %. En Europe, ces données seraient respectivement à +1 et +1,9 %, tandis qu'en Asie, la hausse serait de 1,6 % dans les deux cas. La guerre commerciale qui sévit entre les États-Unis et la Chine devrait entraîner une réorientation des échanges : ceux de la Chine vers l'Europe, par exemple, devraient ainsi nettement progresser.

Enfin, pour la première fois, le rapport de l'Organisation mondiale du commerce comprend des données sur le secteur des services. Ce dernier devrait également pâtir de la situation internationale, et, en volume, sa progression ne serait que de 4 %, contre +5 % précédemment.