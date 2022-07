L’offre publique d’achat initiée par KKR, visant les actions et les bons de souscription d’actions (BSAAR) d’Albioma a été autorisée par la Commission Européenne

Le 30 juin 2022, la Commission Européenne a annoncé avoir autorisé l’offre publique d’achat initiée par Kyoto BidCo, une société affiliée aux fonds affiliés conseillés par Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. ou l’une de ses sociétés affiliées (« KKR »), visant les actions et les bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) d’Albioma (l’ « Offre »), au titre du contrôle des concentrations.

L’Offre n’est plus soumise à aucune autre condition suspensive que la condition d'acceptation minimale obligatoire prévue à l'article 231-9, I 1° du règlement général de l'AMF et la condition selon laquelle KKR obtient un nombre d'actions Albioma représentant au moins 50,01 % du capital social et des droits de vote « théoriques » d’Albioma.

Comme indiqué par l’AMF, la clôture de l’Offre interviendra le 27 juillet 2022.